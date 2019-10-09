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رئيسة "النواب البحرينى": العلاقات مع الإمارات تزداد رسوخا فى المجالات كافة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:50 م
رئيسة "النواب البحرينى": العلاقات مع الإمارات تزداد رسوخا فى المجالات كافة رئيسة مجلس النواب البحرينى فوزية بنت عبدالله زينل
أ ش أ

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أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينى فوزية بنت عبدالله زينل، أن العلاقات المتينة بين بلادها والإمارات تزداد رسوخا فى المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبى التطلعات المستقبلية للشعبين.
 
وأشارت رئيسة مجلس النواب، فى حوار مع وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، إلى التوافق بين البلدين فى القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى تتجسد فى الدعم الإماراتى المستمر للمملكة، لا سيما فى برنامج الدعم والتوازن المالى إضافة إلى التوافق فى أساليب مكافحة الإرهاب وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ورفض الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى".
 
وحول الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التى تم إطلاقها رسميا من الإمارات، قالت رئيسة مجلس النواب البحرينى إن الوثيقة تمثل إطارا تشريعيا عربيا ومرجعا فى سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية وتعكس حرص المشرعين العرب على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابى ومشاركتها الفعالة فى بناء مجتمعاتنا العربية والخليجية.
 
ولفتت إلى أن الوثيقة جامعة لحقوق المرأة، بهدف تأكيد دورها وتوفير البيئة المواتية لكفالة فرص نهضتها، مؤكدة ضرورة العمل لما بعد إطلاق الوثيقة وتشكيل لجان عربية لمتابعة تنفيذ ما جاء فى هذه الوثيقة مع الاستمرار فى تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دورى للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق بنود الوثيقة والالتزام بها وتحقيقها على أرض الواقع بإجراءات عصرية متطورة ومرنة.
 

الامارات

البحرين

مجلس النواب البحرينى

حقوق المراه

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