دمج مستشفى سعاد كفافي فى منظومة المستشفيات الجامعية والسماح لها بتدريب "أطباء الامتياز"

حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خطوة جادة وأحرزت تقدماً كبيراً فى جهودها التى تبذلها من أجل الارتقاء بمستواها العلمى الذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة. حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات السماح لخريجى كلية الطب البشرى بالجامعة بقضاء فترة 6 شهور من الامتياز للأطباء الحاصلين على درجة البكالوريوس نظام 6 سنوات وقضاء مدة سنة كاملة للأطباء الحاصلين على درجة البكالوريوس ( بالنظام التكاملى الحديث وهو نظام الخمس سنوات ) بمستشفى سعاد كفافى الجامعى التابع للجامعة واحتساب هذه المدة من فترة الامتياز التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من اكتمال عملية التخرج لطلاب كليات الطب البشرى ، حيث تم اعتماد مستشفى سعاد كفافى كمستشفى تعليمى مؤهل للقيام بهذه المهمة، بحيث يقوم الطلاب بعد ذلك باستكمال بقية المدة فى إحدى الجامعات الحكومية.





صرحت بذلك الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة مستشفى سعاد كفافى الجامعى وأضافت أن تلك الفترة من التدريب سوف تعطى لخريجى كلية الطب بالجامعة فرصة تدريب بالمستشفى، حيث سيتم تعيين أوائل الدفعات بها مع منحهم فرصة التدريب بشكل كامل على أرض الواقع وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تجهيز طلاب كلية الطب البشرى بالمستشفى وإعدادهم لسوق العمل فيما بعد بما يلائم وظيفته المستقبلية كطبيب تم تدريبه على أكمل وجه ووفق أحدث ما وصل إليه العلم فى مجالات الطب المختلفة مما ينعكس بشكل إيجابى عليهم من حيث منحهم الثقة التامة للانخراط فى سوق العمل بشكل عملى ، خاصة أن المستشفى تمنحهم الفرصة الكافية للتعامل مع المرضى وتأهيلهم لتحمل المسئولية كأطباء متميزين بعد تخرجهم وحلف القسم الطبى المهني .







وأشارت الدكتورة فوزية إلى أن سماح المجلس الأعلى للجامعات للخريجين من كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لقضاء نصف مدة تدريب الامتياز بمستشفى سعاد كفافى الجامعى يعكس مدى كفاءة التدريب الإكلينيكى بالمستشفى والذى يرجع إلى تبنى الجامعة فكر التطوير الدائم لأقسام المستشفى من حيث الكوادر الطبية المتميزة وتوفير الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة التى تضمن تقديم خدمة طبية متميزة وعلى مستوى عال من المهنية، خاصة أن التدريب بالنسبة للخريجين يعد خطوة إلزامية وضرورية لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الطب .



