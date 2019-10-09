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دراسة: عقاقير علاج الكوليسترول ترفع خطر الإصابة بالسكرى والتهابات الجلد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:00 م
دراسة: عقاقير علاج الكوليسترول ترفع خطر الإصابة بالسكرى والتهابات الجلد الكوليسترول
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول ترفع خطر الإصابة بمرض السكر والتهابات الجلد للمرضى المصابين بالعدوى مثل الالتهاب الرئوي والمكورات العنقودية الذهبية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون في الدراسة التى أجرتها المجلة البريطانية لعلم الصيدلة السريرية ، أن استخدام أدوية الكوليسترول لمدة لا تقل عن 91 يومًا ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالتهابات الجلد والأنسجة الرخوة والسكر.

وأشار الباحثون أن العديد من الدراسات السابقة أقرت ضرر أدوية الكوليسترول لأنها يمكن أن تسبب التهاب المفاصل والعضلات، لكن الضرورات تبيح المحظورات، حيث أنها تقلل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية عن طريق إذابة البلاك من الشرايين.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي "همفري كو" من جامعة كورتين في أستراليا "نشعر أن النتائج تعزز الحاجة إلى أن يدرك الأطباء أن استخدام أدوية الكوليسترول قد تكون مرتبطة بمرض السكري بالإضافة إلى احتمال زيادة خطر الإصابة بالتهابات الجلد".

 


أدوية الكوليسترول

اضرار أدوية الكوليسترول

مرض السكر

التهاب الجلد

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