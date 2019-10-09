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دراسة: تناول المكسرات قد يساهم فى الحد من زيادة الوزن

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:00 ص
دراسة: تناول المكسرات قد يساهم فى الحد من زيادة الوزن تأثير المكسرات على الصحة
رويترز

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كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية فى المكسرات إلا أن تناول مقدار منها يوميا قد يساهم فى الحد من زيادة الوزن، لا سيما عندما تكون بديلا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

وأجرى الباحثون دراستهم على 126 ألفا و190 من البالغين الأصحاء فى منتصف العمر لمدة تراوحت بين 20 و24 عاما، وفى البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحى أو لديهم زيادة طفيفة فى الوزن، وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17 بالمئة من المشاركين يعانون من السمنة.

وقال الباحثون فى دورية الطب البريطانية إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 جراما يوميا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة 3%، وأضافوا أن تناول الجوز يوميا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15% بينما يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11%.

وقال الدكتورة ديردرى توبايس الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد فى بوسطن والمشرفة على الدراسة إن زيادة نسبة المكسرات فى الغذاء اليومى قد يساعد فى الحفاظ على وزن صحى بعدة طرق.

وأضافت فى رسالة عبر البريد الإلكترونى "احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطى إحساسا بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية سهلة الهضم".

ونصحت بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر للحصول على أفضل فائدة غذائية.

وتبين أن المشاركين زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلو جرام على نحو سنوى طيلة فترة الدراسة لكن كل نصف مقدار من المكسرات كان يضاف للغذاء اليومى ارتبط بانخفاض نسب زيادة الوزن.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن إضافة المكسرات إلى الغذاء يوميا يرتبط بانخفاض بنسبة 4% فى احتمالات زيادة الوزن بأكثر من 2 كيلو جرام أو زيادة الوزن بأكثر من 5 كيلو جرامات كل 4 أعوام.


المكسرات

اهمية المكسرات

فوائد المكسرات

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