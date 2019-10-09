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خرق الصمت الانتخابى مخالفات الانتخابات التشريعية تونس

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:46 ص
خرق الصمت الانتخابى مخالفات الانتخابات التشريعية تونس الانتخابات التونسية- صورة أرشيفية
محمد عبد المجيد

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، عن تلقيها "مخالفات خطيرة" أثناء الانتخابات التشريعية التى جرت فى البلاد الأحد الماضى، نافية أن يكون هناك "تزوير" خلال عملية التصويت.
 
و وفقا لموقع "سكاى نيوز"، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، أنيس الجربوعى، أن مجلس الهيئة نظر فى 1592 مخالفة انتخابية خلال التصويت لاختيار أعضاء البرلمان، التشريعية.
 
وذكر الجربوعى، فى تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن من بين المخالفات 238 مخالفة مصنفة ''خطيرة''، وتتعلق بخرق الصمت الانتخابى والإعلان السياسى.
 
وأوضح، أنه تمت إحالة 223 تجاوزا على النيابة العامة، تتعلق بحالات عنف واعتداء قام بها أنصار بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية.
 
وذكر، أن الهيئة تلقت تقريرا من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى، تضمن مخالفات عدة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، وسيتم تحديد مدى تأثيرها على توجيه إرادة الناخبين.
 
وأشار، إلى أن المخالفات الخطيرة التى من شأنها إسقاط قائمات انتخابية، تتعلق بقوائم حققت فوزا فى الانتخابات التشريعية.
 

تونس

الانتخابات التونسيه

التشريعات التونسيه

الانتخابات التشريعيه

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