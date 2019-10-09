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خبير أمنى: ملاحقة تجار السموم بمحيط الجامعات تحمى طلابنا من الإدمان

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص
خبير أمنى: ملاحقة تجار السموم بمحيط الجامعات تحمى طلابنا من الإدمان ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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قال اللواء خالد الشاذلى الخبير الأمنى، إن الحملات الحملات التى تشنها الشرطة بمحيط الجامعات والمدارس لملاحقة تجار السموم، تحمى شبابنا من براثن الإدمان.

وأضاف الخبير الأمنى، أن هذه الحملات المتكررة، تقضى على ترويج المخدرات بمحيط الجامعات والمدارس، وتخلق بيئة طيبة للطلاب للتعليم، وتمنع التعاطى والإدمان، خاصة للمخدرات التخليقية التى تدمر الجسم.

وبلغة الأرقام، نجحت مكافحة المخدرات خلال 4 سنوات، فى ضبط وإزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، وضبط 2230 كيلو من مخدر الهيروين و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760.

 

 


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سموم

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