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حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائه فى النزهة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:47 م
حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائه فى النزهة مخدرات-أرشيفية
كتب عبدالله محمود

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قررت نياية النزهة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها وتوزيعها على عملائه فى منطقة النزهة .
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، يفيد لتمكينهم من ضبط عاطل اثناء تفقدهم الحالة الأمنية فى المنطقة "ابراهيم.ع" 42 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته" 250 جرام مخدر الهيروين، 20 جرام من قرص مخدر ترامادول، 400 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض"
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحيلا للنيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
 
 

مخدر الهيروين

حبس عاطل

اتجار المخدرات

قسم النزهه

مكافحة المخدرات

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