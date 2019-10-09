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حبس صراف للاتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:45 م
حبس صراف للاتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس صراف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المبالغ المالية.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بفيد بورود معلومات سرية بقيام صراف بشركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذاً من مسكنه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتحرى عنه بمسكنه وعُثر بحوزته على 26,345 دولار أمريكى و10,275 يورو و14,410 ريال سعودى و760,875 جنيه مصرى.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وفى سياق آخر قررت نيابة المنتزه اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار غير الشروع فى النقد الأجنبى وسحب والاستيلاء على مدخرات العاملين بالدول الاجنبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بورود معلومات سرية بقيام مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصراف الآلى الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة أول المنتزه حال تعامله بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية كما تم ضبط 11 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين وجواز سفر خاص بالمتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


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