حبس شقيقان 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهما بأسلحة وذخيرة غير مرخصة ببنها

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بتمكن المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة بنها من ضبط العناصر الإجرامية كل من طارق ر ع 47 سنة،عاطل، السابق اتهامه فى عدد 11 قضية " سرقة سلاح مخدرات "، مسجل شقى خطر تحت رقم 189 فئة ج – سرقات عامة المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضيه "سرقه " و شقيقه "حسن ر ع " 45 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 10 قضايا سرقة ومخدرات، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة، وبحوزتهما الآتى سلاح نارى بندقية آليه عيار 7.62 × 39 تحمل بخزينتها عدد 10 طلقة من ذات العياروكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 40 جرام مبلغ مالى 380 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتها أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما تحرر عن ذلك المحضر رقم 22157 لسنة 2019م جنح مركز بنها، وأحيلا المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.