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حبس ربة منزل استدرجت شابا بحجة ممارسة الرذيلة لسرقة سيارته فى الشيخ زايد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:16 م
حبس ربة منزل استدرجت شابا بحجة ممارسة الرذيلة لسرقة سيارته فى الشيخ زايد سرقة سيارة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر بحبس ربة منزل لاتهامها بسرقة سيارة وسلاح نارى، من شاب، عقب استدراجه لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وتلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من صاحب شاب اتهم فيه ربة منزل بسرقة سيارته الملاكى، بالإضافة إلى سلاح نارى مرخص.
 
وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تعرف على المتهمة، واوهمته بموافقتها على ممارسة الرذيلة معه، ثم وضعت له أقراص منومة، عقب وصولها لمسكنه، واستولت على سيارته التى كانت تحتوى على سلاح نارى مرخص، إلا أن السيارة تعطلت، مما دفعها لتركها، والاستيلاء على السلاح.
 
وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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