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جيش الاحتلال التركى يستهدف مقرات سوريا الديمقراطية فى ريف القامشلى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:19 م
جيش الاحتلال التركى يستهدف مقرات سوريا الديمقراطية فى ريف القامشلى قصف تركى على شمال سوريا
كتب: أحمد جمعة

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قصف جيش الاحتلال التركى، عصر اليوم الأربعاء، مقرات لقوات سوريا الديمقراطية فى ريف القامشلى الشرقى.

أكدت وسائل إعلام سورية مقتل عدد من المدنيين السوريين جراء قصف جيش الاحتلال التركى لقرى فى مدينة رأس العين السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن جيش الاحتلال التركى استهدف بلدة تل أبيض فى ريف الرقة، مشيرة إلى أن العدوان التركي على مدينة رأس العين بالغارات الجوية والمدفعية الثقيلة تركزت في قرية علوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية وبئر نوح والأسدية ومشرافة والصوامع في المدينة.

وأكدت الوكالة السورية شن جيش الاحتلال التركى عبر الطائرات والمدفعية بشكل عشوائى البنى التحتية فى مدينة رأس العين وقراها.

ونشرت وسائل إعلام كردية مقطع فيديو يبرز قصف الطائرات التابعة لجيش الاحتلال التركى لبلدات وقرى سورية.


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