جيش الاحتلال التركى يبدأ عدوانه على سوريا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، شمال وشرق سوريا يعلنان «النفير العام» فى مواجهة العدوان.. جيش الاحتلال التركى يبدأ عدوانه على سوريا.. الخارجية السورية: عدوان أردوغان يضعه فى مصاف المجموعات الإرهابية والعصابات المسلحة.. رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: أردوغان يريد تقسيم بلادنا.. نتمسك بأرضنا وسنصمد فى مواجهة الأتراك.. نطالب دمشق بدعمنا بمضادات جوية.. ومصر سند العرب.





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ـ شمال وشرق سوريا يعلنان «النفير العام» فى مواجهة العدوان.. جيش الاحتلال التركى يبدأ عدوانه على سوريا.. الخارجية السورية: عدوان أردوغان يضعه فى مصاف المجموعات الإرهابية والعصابات المسلحة.. رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: أردوغان يريد تقسيم بلادنا.. نتمسك بأرضنا وسنصمد فى مواجهة الأتراك.. نطالب دمشق بدعمنا بمضادات جوية.. ومصر سند العرب





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