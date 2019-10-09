سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

جيش الاحتلال التركى يبدأ عدوانه على سوريا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:05 م
جيش الاحتلال التركى يبدأ عدوانه على سوريا.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، شمال وشرق سوريا يعلنان «النفير العام» فى مواجهة العدوان.. جيش الاحتلال التركى يبدأ عدوانه على سوريا.. الخارجية السورية: عدوان أردوغان يضعه فى مصاف المجموعات الإرهابية والعصابات المسلحة.. رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: أردوغان يريد تقسيم بلادنا.. نتمسك بأرضنا وسنصمد فى مواجهة الأتراك.. نطالب دمشق بدعمنا بمضادات جوية.. ومصر سند العرب.


 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ شمال وشرق سوريا يعلنان «النفير العام» فى مواجهة العدوان.. جيش الاحتلال التركى يبدأ عدوانه على سوريا.. الخارجية السورية: عدوان أردوغان يضعه فى مصاف المجموعات الإرهابية والعصابات المسلحة.. رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية»: أردوغان يريد تقسيم بلادنا.. نتمسك بأرضنا وسنصمد فى مواجهة الأتراك.. نطالب دمشق بدعمنا بمضادات جوية.. ومصر سند العرب


 

ـ صناع مهرجان الجونة السينمائى فى ندوة «اليوم السابع»: رفعنا شعار إعادة روح الدورة الأولى ً فحصدنا نجاحا كبيراً
 

ـ عازمون على استمرار قوة الدفع لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادى.. الرئيس يبحث مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الكوريين دعم العلاقات التجارية والاقتصادية.. يؤكد: ما شهدته مصر حتى الآن على الصعيد الاقتصادى والتنموى تحقق بدعم الشعب المصرى ووعيه.. ويلتقى وزير الصناعة الروسى ووفدا أمريكيا


 

ـ الفيلم يعيد اكتشاف بطولات وتضحيات السيناويات.. حكاية «فرحانة الهشة» البطلة الحقيقية لفيلم «الممر» ونضالها ضد الاحتلال الإسرائيلى
 

ـ أزمة تأجيل قمة الأهلى والزمالك ُتشعل الكرة المصرية


 

ـ مدبولى: مؤسسات الدولة ملتزمة أمام الشعب بحق مصر فى مياه النيل.. الحكومة تكشف حقائق مهمة عن أزمة «سد النهضة» أمام البرلمان.. ورئيس الوزراء: نطالب بوسيط دولى لخلافنا مع إثيوبيا.. و«المالية»: إحالة أى مسؤول يتقاعس عن الحد الأدنى للأجور للنيابة الإدارية
 

COVER
 

سوريا

العدوان التركى

جيش الاحتلال التركى

الخارجية السورية

اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة