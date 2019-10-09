جهاز مدينة العاشر من رمضان يشُن عدة حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدينة

كتب أحمد حسن

شن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة المخالفات بعدد من الوحدات السكنية، ولضبط الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بمشاركة شرطة التعمير، وشرطة المرافق، والإدارات المعنية بجهاز المدينة ورؤساء الأحياء بالمدينة.

وقال المهندس خالد شاهين: أسفرت الحملات عن تنفيذ عدد (21) قرار إزالة مخالفات متنوعة للوحدات السكنية بالحي السادس بالمدينة، وكذا إزالة المظاهر العشوائية، كما أسفرت الحملات عن ضبط وإعدام عددٍ من المواد الغذائية الفاسدة، وأخذ عينات من مواد أخرى، كما تم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إزالة جميع المخالفات التي استهدفتها الحملات، ومنها (التند المخالفة - تقفيل بلكونات - إستحواذ على بعض الأماكن الزراعية) وتشميع المحال المخالفة لإشتراطات التراخيص، وإزالة جميع المخالفات من الباعة الجائلين والمعتدين علي أراضى الدولة، وإزالة الإشغالات على الطرق، حيث تم إعادة الطرق والأرصفة لوضعها الطبيعي.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات ليل نهار، للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.