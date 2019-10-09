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جامعة مدينة السادات‎ تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بانتصارات أكتوبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:19 م
جامعة مدينة السادات‎ تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بانتصارات أكتوبر الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات‎
المنوفية محمد فتحى

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تنظم الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الرياضى بجامعة مدينة السادات، مهرجان التميز الرياضى فى الألعاب الجماعية والفردية والترويحية لطلبة وطالبات كليات الجامعة خلال الفترة من يوم الاثنين 14 حتى الأربعاء 16 أكتوبر 2019 احتفالآ بانتصارات أكتوبر المجيد .

يأتى ذلك برعاية وزارة التعليم العالى ووزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة؛ والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية).

وفى سياق آخر، تنطلق فعاليات المؤتمر العلمى العاشر (الدولى الثالث) لكلية الطب البيطرى جامعة مدينة السادات يوم الاثنين القادم 2019/14، تحت عنوان "الطب البيطرى والتنمية المستدامة أفاق جديدة للمستقبل".

ويفتتح المؤتمر بفندق الجامعة يوم الاثنين القادم 14 أكتوبر 2019 على أن تستكمل جلساته بمدينة شرم الشيخ  يومى 15 و16 أكتوبر  .

يهدف المؤتمر إلى التركيز على البحوث التطبيقية للتشخيص المبكر للأمراض والأساليب الحديثة لمقاومتها ؛ تقديم حلول لمشاكل تدنى معدلات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى مقارنة بالمعايير العالمية؛ وطرح حلول مقترحة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء والنهوض بالاقتصاد الوطنى من خلال تشجيع المنتج المحلى بالتوازى مع حماية المستهلك.


جامعة مدينة السادات

مهرجان رياضى

احتفال أكتوبر

المنوفيه

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