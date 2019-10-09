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تنظيم معرض عالمى بمتحف آثار الوادى الجديد نوفمبر القادم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:56 م
تنظيم معرض عالمى بمتحف آثار الوادى الجديد نوفمبر القادم متحف آثار الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن الأثري طارق محمود القلعى،مدير عام متحف أثار الوادى الجديد،اليوم الأربعاء،استعداد المتحف بمدينة الخارجة، لتنظيم  معرض عالمي تحت عنوان "ثقافتنا مستقبلنا"،فى شهر نوفمبر المقبل. 
 
وأكد طارق،أن المعرض سيقام بمشاركة الأمم المتحدة وجامعه أكس فورد،ومكتبه الإسكندرية ووزارة الآثار وذلك بمقر متحف أثار الوادي الجديد بمدينة الخارجة، حيث سينظم الدكتور روبرت بيولى،مدير عام الآثار المهددة بالانقراض فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  معرضًا يضم 12 لوحة  تحتوى على أهميه التوثيق والتاريخ ومستقبل المواقع الأثرية والتراثية.
 
وأشار إلى أن،اختيار متحف آثار الوادي الجديد لاستضافه واحتضان هذا المعرض العالمي يعد بمثابة نقلة  كبيرة،وأن المتحف يمكن أن يدخل التصنيف العالمي للمتاحف من خلال  استضافة المعرض،  كما  أن مدير عام الآثار المهددة بالانقراض،الدكتور روبرت بيولى،وجامعه إكس فورد،اختاروا  متحف الوادي الجديد،  لمقاييس عالميه خاصة بالمعرض وأيضا لنشاط المعرض المستمر طوال العام.
 
 
 

 


الوادى الجديد

متحف آثار الوادى الجديد

اثار الوادي الجديد

الامم المتحدة

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