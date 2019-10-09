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تفاصيل انتحار مسن فى النيل بعد وفاة زوجته والسبب "قتله الفراق"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:19 م
تفاصيل انتحار مسن فى النيل بعد وفاة زوجته والسبب "قتله الفراق" جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استمعت النيابة العامة فى شمال الجيزة لأقوال أفراد أسرة مسن انتحر بإلقاء نفسه بنهر النيل بالعجوزة، والذين أكدوا أنه كان يمر بأزمة نفسية بعد وفاة زوجته.

 

وكشفت أقوالهم أن المتوفى كان متعلقًا بزوجته لدرجة كبيرة، وبعد وفاتها دخل فى نوبة اكتئاب وعزلة، دفعته إلى الانتحار.

 

وناظرت النيابة جثة المتوفى، وتبين عدم وجود أثار تشير إلى عنف جنائى، وبعد ورود تقرير مفتش الصحة، الذى أكد على ذلك، وأن الوفاة حدثت نتيجة "اسفكسيا الغرق" صدر قرار النيابة بالدفن.

 

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص بنهر النيل، ومصرعه.

 

بإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، أن مسن انتحر بإلقاء نفسه بالنيل، لإصابته بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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