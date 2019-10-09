سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على محتويات دليل الاستثمار الصناعي للعمل في مصر لعام 2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:40 م
تعرف على محتويات دليل الاستثمار الصناعي للعمل في مصر لعام 2019 الدكتورة عبلة عبد اللطيف خلال عرض دليل الاستثمار الصناعي
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، التحديث الخاص بدليل الاستثمار الصناعي في مصر لعام 2019، وذلك في مبادرة من المركز لإعداد هذا الدليل للمساهمة في سد الفجوة المعلوماتية في مصر، وتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها أي مستثمر للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية، ويعتمد هذا الدليل على عدة مصادر لتوفير هذه المعلومات.
 
ويقسم دليل الاستثمار الصناعي، محافظات الجمهورية إلى 4 أجزاء تضم أقاليم مصر، وهي المحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القلبي والمحافظات الحدودية، ويحتوي كل جزء من الأجزاء السابقة على معلومات عامة تتعلق بإجراءات بدء الأعمال في مصر، وأسعار المرافق والطاقة والقوانين والقواعد الحاكمة للاستثمار، ثم معلومات خاصة عن كل إقليم، مثل خريطة الإقليم والمساحة الكلية وخصائص السكان والمناطق الصناعية بمحافظات الإقليم، وأخيرا المعلومات التفصيلية عن محافظات كل إقليم، مثل المساحة وخصائص السكان ومؤشرات قوة العمل.
 
ويحوي الإصدار الجديد في دليل الاستثمار الصناعي، تحديث لتعريفة الكهرباء خلال العام المالي 2019 /2020، وإضافة تعريفة شرائح الاستهلاك للكهرباء التي تطبق خلال العام المالي 2019 /2020، وتعريفة أسعار المنتجات البترولية للعام المالي 2019 /2020، بالإضافة إلى تعديلات قانون الاستثمار الجديد، وتعريف أنواع المناطق المختلفة " صناعية، حرة، استثمارية، اقتصادية، لوجستية"، إلى جانب تحديث بيانات إجمالي قوة العمل لعام 2017، وتحديث تقدير المشتغلين والمتعطلين لعام 2017، وتحديث معدل البطالة لعام 2017.

الاستثمار الصناعي

دليل الاستثمار

خريطة الاستثمار

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس التنمية الصناعية يدعو المستثمرين الصينيين والعرب لزيارة خريطة الاستثمار الصناعي

الأحد، 08 سبتمبر 2019 10:38 ص

رئيس التنمية الصناعية يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تذليل عقبات الاستثمار الصناعى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:06 م

السيسى يوجه بإطلاق البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار الصناعية خلال سبتمبر

الخميس، 15 أغسطس 2019 04:25 م

رئيس الوزراء: عرض خريطة استثمار صناعية على الرئيس قريبا لحجز الأراضى أون لاين

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:05 م

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم الدلتا للاستثمارات الصناعية بقيمة 199 مليون جنيه

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد هنيدي يثير الجدل بعد صورة لمسلسل La Casa De Papel

محمد هنيدي يثير الجدل بعد صورة لمسلسل La Casa De Papel

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة