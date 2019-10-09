تعرف على محتويات دليل الاستثمار الصناعي للعمل في مصر لعام 2019

كتب: مدحت عادل

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، التحديث الخاص بدليل الاستثمار الصناعي في مصر لعام 2019، وذلك في مبادرة من المركز لإعداد هذا الدليل للمساهمة في سد الفجوة المعلوماتية في مصر، وتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها أي مستثمر للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية، ويعتمد هذا الدليل على عدة مصادر لتوفير هذه المعلومات.

ويقسم دليل الاستثمار الصناعي، محافظات الجمهورية إلى 4 أجزاء تضم أقاليم مصر، وهي المحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القلبي والمحافظات الحدودية، ويحتوي كل جزء من الأجزاء السابقة على معلومات عامة تتعلق بإجراءات بدء الأعمال في مصر، وأسعار المرافق والطاقة والقوانين والقواعد الحاكمة للاستثمار، ثم معلومات خاصة عن كل إقليم، مثل خريطة الإقليم والمساحة الكلية وخصائص السكان والمناطق الصناعية بمحافظات الإقليم، وأخيرا المعلومات التفصيلية عن محافظات كل إقليم، مثل المساحة وخصائص السكان ومؤشرات قوة العمل.

ويحوي الإصدار الجديد في دليل الاستثمار الصناعي، تحديث لتعريفة الكهرباء خلال العام المالي 2019 /2020، وإضافة تعريفة شرائح الاستهلاك للكهرباء التي تطبق خلال العام المالي 2019 /2020، وتعريفة أسعار المنتجات البترولية للعام المالي 2019 /2020، بالإضافة إلى تعديلات قانون الاستثمار الجديد، وتعريف أنواع المناطق المختلفة " صناعية، حرة، استثمارية، اقتصادية، لوجستية"، إلى جانب تحديث بيانات إجمالي قوة العمل لعام 2017، وتحديث تقدير المشتغلين والمتعطلين لعام 2017، وتحديث معدل البطالة لعام 2017.