تعرف على كيفية إخفاء روسيا أقمارها الصناعية من أمريكا

محمد عبد المجيد

أبدع مصممو الأقمار الصناعية الروس، قمرا صناعيا جديدا يملك قدرات غير مسبوقة.

و وفقا لموقع "سبوتنك" الروسى، أبرزت القدرات التقنية التى حصلت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على براءة اختراعها، أنها تقدر على تغيير شكلهاـ وبالتالى تخفيض بصمتها الإشعاعية لكى يتوارى القمر الصناعى المزود بالتقنية المبتكرة عن أقمار التجسس الأجنبية عندما تقترب منه .

ومن أجل ذلك، تم إنشاء البطارية الشمسية القادرة على تغيير شكلها، وتخفيض مساحتها، حتى لا يرصدها قمر التجسس، ولا يرصد القمر الصناعى الذى يتغذى بالطاقة التى تنتجها البطاريات الشمسية.

وتستعيد البطارية الشمسية شكلها العادى، بعد أن يبتعد قمر التجسس.