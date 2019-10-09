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تعرف على عقوبة متهمين ضبط بحوزتهم 17 طن لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:00 ص
تعرف على عقوبة متهمين ضبط بحوزتهم 17 طن لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب سليم على

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

أسفرت جهود الحملة، خلال 3 أيام عن ضبط متهمين وحررت 6 قضايا (4 مصانع- سيارة- ثلاجة)، بإجمالى مضبوطات بلغت (17,297طن) من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبدون بيانات، ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الذبح خارج المجازر الحكومية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون :
 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 


اغذية

اغذية فاسدة

لحوم فاسدة

وزارة الداخلية

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