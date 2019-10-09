تعرف على عدد الضلوع فى جسمك وكيف تؤثر المتلازمات على نقصانها أو زيادتها

كتبت هند عادل

يملك كل إنسان مجموعه من الضلوع، حيث ولدت الغالبية العظمى من الناس مع 12 زوجا من الأضلاع، ليصبح المجموع 24 بغض النظر عن جنسهم، الاستثناء من قاعدة التشريح هذه هم الأشخاص الذين يولدون مع وجود حالات شذوذ وراثي محددة يمكن أن تتخذ هذه شكل العديد من الأضلاع الزائدة أو عددًا قليلًا جدًا، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

أسباب الاختلافات في عدد الضلوع





الضلع العنقي



هو طفرة جينية تؤدي إلى أن يولد بعض الأشخاص مع ضلع أو ضلعين إضافيين بين قاعدة الرقبة وعظمة الترقوة.

قد يكون لدى الأشخاص الذين يولدون بهذه الحالة ضلع إضافي واحد على كلا الجانبين أو ضلع إضافي واحد على كل الجانبين قد تكون هذه الأضلاع عظام مكتملة النمو، أو قد تكون شرائط ألياف نسيجية لا تحتوي على أي عظم.

كثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ليس لديهم أي أعراض ولا يدركون أن لديهم. يعاني آخرون من عدم الراحة مثل ألم الرقبة أو الخدر الناجم عن الضلع العنقى الذي يضغط على نهايات العصب أو الأوعية الدموية.

قد ينتج عن الضلع العنقى حالة تسمى متلازمة المخرج الصدري والتى تظهر في مرحلة البلوغ وقد تؤثر على الرجال أكثر من النساء.

التثلث الصبغي 21 (متلازمة داون)





متلازمة داون هي اضطراب كروموسومي الأشخاص الذين يولدون مصابين بمتلازمة داون يكونون في بعض الأحيان لديهم ضلع إضافي ، أو ضلع 12 مفقود، و ليس كل من لديه متلازمة داون لديه اختلافات في عدد الأضلاع.

خلل التنسج الفقاري



اضطراب وراثي جسمي وينطوي على تطور غير طبيعي في الأضلاع والعمود الفقري، بالإضافة إلى الجنف والفقرات المنصهرة أو الخاطئة ، قد يصاب الأشخاص المولودون بهذه الحالة بأضلاع تم دمجها معًا أو مفقودة تمامًا.

متلازمة غولدنهار



متلازمة غولدنهار هي حالة خلقية نادرة تؤدي إلى حدوث حالات شاذة في العمود الفقري والأذنين والعينين.

قد يكون لدى الأطفال المولودين بمتلازمة جولدنهار آذان واحدة أو آذان مشكلة جزئياً أو مفقودة ، ونمو حميد في العين، وضلوع مفقودة أو منصهرة أو غير مشكلة تمامًا.