تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعمال خدمات من خلال التقدم على أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف عربيا.

"اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز خطوات التقدم ومعلومات عن التعاقد.

1- تتيح الوزارة التقدم وتسجيل البيانات ظهر اليوم الأربعاء ولمدة تصل إلى 15 يوما.

2- التقديم سيكون على البوابة الإلكترونية للتوظيف ولن يتدخل أى عنصر بشرى فيها.

3- توفير وسائل تواصل مع المتقدمين لتوضيح موقف كل متقدم والرد على استفسارات المعلمين.

4- يحق لجميع المؤهلات التقدم للمسابقة وتختار الوزارة الاحتياجات وفق العجز فى التخصصات.

5- الحصول على شهادة المعلم المعروفة بـ icdl، من الجهات المعتمدة شرط أساسى .

6- يجب التسجيل فى نقابة المهنة التعليمية مقابل رسم يدفعه المتقدم.

7- شروط المفاضلة ستكون وفقا للشهادات المهارية الحاصل عليها المتقدم.

8 لن تعقد اختبارات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة.

9- سيكون للمعلمين الذين تم التعاقد معهم العام الدراسى الماضى لمدة شهرين أولوية فى المسابقة الحالية.

10- التعاقد سيكون وفق قانون العمل مع إحدى الشركات التابعة للوزارة ويحظى المعلم بكافة الحقوق القانونية.