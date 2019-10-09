تعرف على العقوبة التى تواجه المتهمين بقضية "خلية طلاب حلوان"

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان" بعد حجز الدعوى لجلسة 3 نوفمبر المقبل للحكم، ويواجه المتهم وآخرون حكما غيابيا بالسجن المشدد فى مجموعة من التهم منها.

1ـ تهم الانضمام لجماعة إرهابية

ــ يواجه المتهمون 12 متهما بالقضية فى تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد، طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وقد تصل للمؤبد فى حال تولى قيادة جماعة

2 ـ التحريض على العنف

وجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على العنف، ويعاقب المحرض على الفعل بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة طبقا للمادة 6 من القانون رقم 94 لسنة 2015 كيانات إرهابية.

وقضت المحكمة فى وقت سابق، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا.