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تعرف على استعدادات مواجهة مخاطر السيول والأمطار × 10 معلومات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:34 ص
تعرف على استعدادات مواجهة مخاطر السيول والأمطار × 10 معلومات أمطار - صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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وضعت وزارة التنمية المحلية، خطة محكمة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار المحتمل حدوثها خلال الفترة المقبلة، ووجهت المحافظين، برفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز استعدادات وزارة التنمية المحلية لاستقبال موسم الأمطار والسيول كما يلى:

1- توجيه المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.
2- مراجعة موقف المدن والمناطق السابق تتضررها فى الأعوام الماضية.
3- التنسيق بين غرف عمليات المحافظات والوزارة والغرفة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
4- حملات للتأكد من عمل الشنايش والبالوعات للقدرة على شفط مياه الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة.
5- تشكيل فرق عمل لتفقد مخرات السيول والبرابخ.
6- حملات بالمحافظات الحدودية للتأكد من سلامة المخرات وغيره.
7- توزيع كميات كبيرة من معدات الكسح اللازمة للمدن الأكثر خطورة.
8- التأكد من عدم وجود أعطال فى معدات كسح مياه الأمطار.
9- زيادة سيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة لسرعة المواجهة.
10- التنسيق بين إدارات المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وحريق وإدارات المرور.

 


السيول

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المحليات

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اليوم السابع بلس

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