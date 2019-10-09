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تعرف على أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:00 ص
تعرف على أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتعميق العلقات الاقتصادية مع البحرين من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وكشف مصدر بوزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع"، أن أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر.

وأضاف المصدر أن البحرين تساهم بقيمة 309.6 مليون دولار فى البنك الأهلى المتحد مصر، كما تساهم بقيمة 117 مليون دولار فى مجموعة البركة المصرفية.

وتساهم بـ90 مليون دولار فى المؤسسة العربية المصرفية.

وتستثمر النعيم القابضة للاستثمارات بقيمة 49.4 مليون دولار.

كما تبلغ استثمارات شركة النيل والخليج للاستثمارات البترولية 49 مليون دولار فى شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات.

ويساهم بنك الاثمار بقيمة 43.6 مليون دولار فى بنك فيصل الإسلامى.

وتستثمر شركة دلة البركة القابضة 34 مليون دولار، كما تستثمر أيضا 31 مليون دولار.

وتستثمر شركة "تلكاب ليمتد" 19.4 مليون دولار فى شركة الخليج للاستثمارات العربية.

وتستثمر شركة دانا غاز البحرينية 8.7 مليون دولار.

 


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