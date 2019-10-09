تعرف على أبرز اختصاصات المحكمة الدستورية بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاؤها

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادي

تنظم المحكمة الدستورية العليا، من 18 وحتى 22 أكتوبر المقبل، احتفالية كبرى بمناسبة "اليوبيل الذهبي" لإنشاء أول محكمة دستورية فى عام 1969 ومرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى فى مصر، حيث من المقرر أن يحضر هذه الاحتفالية عدد من رؤساء المحاكم الدستورية العليا على مستوى العالم، والشخصيات العامة.

وللمحكمة الدستورية عدة اختصاصات، حيث اختص المشرع المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بعدد من الاختصاصات وفقا لنص قانون المحكمة، وهى:

- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.

- تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.