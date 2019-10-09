تعايش وتسامح.. حملة جديدة يطلقها مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونية

يطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حملة بعنوان: «تعايش وتسامح»، بالتزامن مع المؤتمر الدولى «هنا نصلى معًا» المنعقد بمدينة سانت كاترين أيام 10، 11، 12 من أكتوبر الجارى؛ دعمًا لقيم الرحمة والتسامح والتعايش، وتأكيدًا على سماحة الأديان ووقوفها في وجه العنف والعدوان والرذيلة، ومساهمةً منه فى نشر الوعى، وتصحيح المفاهيم، وتدعيمًا لقيم الإخاء والإنسانيّة والسَّلام.
وقال المركز انه يمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، كما يمكن التَّواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في مواقيت العمل الرسميَّة.
تعايش وتسامح.. حملة جديدة يطلقها مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونيةالأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:05 م
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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يطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حملة بعنوان: «تعايش وتسامح»، بالتزامن مع المؤتمر الدولى «هنا نصلى معًا» المنعقد بمدينة سانت كاترين أيام 10، 11، 12 من أكتوبر الجارى؛ دعمًا لقيم الرحمة والتسامح والتعايش، وتأكيدًا على سماحة الأديان ووقوفها في وجه العنف والعدوان والرذيلة، ومساهمةً منه فى نشر الوعى، وتصحيح المفاهيم، وتدعيمًا لقيم الإخاء والإنسانيّة والسَّلام.
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