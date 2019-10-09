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تركيا وأمريكا بحثتا خطوات لإقامة "منطقة آمنة" بسوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:01 م
تركيا وأمريكا بحثتا خطوات لإقامة "منطقة آمنة" بسوريا العدوان التركى على سوريا
رويترز

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 ذكرت قناة "إن.تى.فى" اليوم، الأربعاء، إن مسؤولا تركيا كبيرا وآخر أمريكيا بحثا إجراءات لإقامة "منطقة آمنة" فى شمال شرق سوريا وخطوات محتملة بعد هجوم تركى فى المنطقة، وذلك فى وقت تتأهب فيه أنقرة لبدء الهجوم.

وأضافت القناة، أن إبراهيم كالين مساعد الرئيس التركى قال لمستشار الأمن القومي الأمريكى روبرت أوبراين فى مكالمة هاتفية إن العملية التركية تهدف إلى تطهير حدود بلاده من المسلحين وضمان عودة اللاجئين السوريين.

وقالت القناة إنهما بحثا أيضا زيارة مزمعة من المقرر أن يقوم بها أردوغان إلى واشنطن الشهر المقبل.

وفى سياق اخر، ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم، الأربعاء، أن تركيا ستبلغ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية، بالعملية فى شمال شرق سوريا.

وقال جاويش أغلو في مؤتمر صحفى بالجزائر، إن العملية ستتم وفقا للقانون الدولي ولن تستهدف سوى المسلحين في المنطقة.

وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع بأن أنقرة ستشن الهجوم بعدما أوقفت واشنطن الجهود الرامية لتشكيل "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا.

 


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