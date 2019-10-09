تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% خاسراً 16.890 نقطة ليصل إلى مستوى 5702.49 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسراً 25.090 نقطة ليصل إلى مستوى 6211.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 3.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4707.88 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 96.6 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار كويتى عبر 4535 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاعى الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%.

وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، تلاه شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.04%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.10%، فيما تصدر سهم "شركة دانة الصفاة الغذائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 31.40% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.42%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 8.83%.