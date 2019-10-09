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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:41 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع  البنوك.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% خاسراً 16.890 نقطة ليصل إلى مستوى 5702.49 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسراً 25.090 نقطة ليصل إلى مستوى 6211.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 3.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4707.88 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 96.6 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار كويتى عبر 4535 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها  قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاعى الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%.
 
وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، تلاه شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.04%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.10%، فيما تصدر سهم "شركة دانة الصفاة الغذائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 31.40% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.42%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 8.83%.
 

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