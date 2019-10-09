تراجع بورصة قطر بنسبة 0.72% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.72% خاسرة 74.29 نقطة، لتغلق عند مستوى 10197.57 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 70.8 مليون سهم بقيمة 190.2 مليون ريال قطرى عبر 4672 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، تلاه قطاعى البنوك والخدمات المالية والصناعات بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.