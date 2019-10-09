تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.5% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.49% خاسراً 117.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7715.89 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.37% خاسراً 201.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3553.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 91.7 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 30 شركة، فيما تراجعت 147 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.64%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.91%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.82%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.24%.

وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.25%، ثم صادرات بنسبة 4.71%، ثم التعاونية بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.67% ثم أسمنت العربية بنسبة 5.09%، ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 4.96%.