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تداول 271 شاحنة و90 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:07 ص
تداول 271 شاحنة و90 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 271 شاحنة بضائع و90 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون أكسبريس وعلى متنها 81 شاحنة و10 سيارة، بينما تغادر السفينتين أمانة ووادى سفاجا وعلى متنهم 27 شاحنة و21 سيارة .

فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امانة وعلى متنها 23 شاحنة و6 سيارة وغادرت السفينة أميرة إيمان وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و14 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال العبارة إيلة وعلى متنها 5 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 73 شاحنة و 5 سيارة، بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 34 سيارة .

 


موانئ البحر الاحمر

سفن بضائع

ميناء نويبع

هيئة موانى البحر الاحمر

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