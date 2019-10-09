تحول بورصة البحرين للصعود هامشياً بختام التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحاً 0.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1517.92 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.5 مليون سهم بقيمة مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.74% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.67%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.