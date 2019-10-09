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تحقيقات: تربى واقعة طفلة الخليفة طلب من المتهمات إلقاء الجثة خارج المقابر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:13 م
تحقيقات: تربى واقعة طفلة الخليفة طلب من المتهمات إلقاء الجثة خارج المقابر مقابر - أرشيفية
كتب سليم على

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تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها الموسعة فى اتهام سيدتين بإلقاء جثة طفلة - نجلة إحداهما - داخل حفرة بجوار مقابر السيدة نفيسة بالخليفة.

 

وقال "أبو السعود . م"، 60 عامًا، تربى بمقابر السيدة نفيسة، امام النيابة، إنه شاهد السيدتين برفقتهما جثة الطفلة حال إلقائها داخل المقابر فاستوقفهما وطلب منهما إلقائها بعيدًا عن المقابر خاصته، لكنه لم يبلغ عن الواقعة.

 

ووجهت النيابة للتربى تهمة التستر على المتهمتين، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهمتين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة الطفلة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة تحت تصرفها، وإعداد تقرير حول ما جاء بها وتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة ووقت حدوثها، وأمرت رجال المباحث باستكمال تحرياتها حول الواقعة.


طفلة الخليفة

مقابر الخليفة

محكمه جنوب القاهره

نيابة الحوادث

جرائم المقابر

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