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تحرير 2213 مخالفة تموينية بالمنيا خلال شهر سبتمبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:26 م
تحرير 2213 مخالفة تموينية بالمنيا خلال شهر سبتمبر حمله تموينيه - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير2213 مخالفة تموينية ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

 

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير610 مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة الأسواق و السلع الغذائية، منها 149 عدم إعلان، و 25صلاحية، و 66 محضر ترخيص، و 8 مخالفات مواد بترولية، و8 غش تجاري، و 117 تجار تموينيين، و 35 جزارة، و 145 أخري متنوعة.

 

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 1603 مخالفة، جاءت ما بين 647 نقص بالوزن، و 15تصرف وتجميع، و 249 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 49عدم الاحتفاظ بسجلات، و 44 توقف عن العمل بدون عذر، و 599 أخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

 

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات المخالفة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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حملة تموينية

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