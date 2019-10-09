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تحرر 1946 محضر تموينى وتوزيع 110 ألف بطاقة تموينية منذ بداية العام بالقليوبية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:01 م
تحرر 1946 محضر تموينى وتوزيع 110 ألف بطاقة تموينية منذ بداية العام بالقليوبية مخبز - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، أن المديرية حررت عددا كبيرا من المحاضر للمخابز والأسواق خلال شهر سبتمبر الماضى من العام الجارى، حيث تم تحرير 1648 محضر للمخابز والمطاحن بالمحافظة، تنوعت ما بينة نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وبدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر والتوقف عن النشاط دون إبلاغ الجهات.

وأضاف الصباحى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير أيضا 275 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما تم تحرير 8 محضر مواد بترولية، و15 محضر لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.

وتابع الصباحى، أنه تم توزيع 110 ألف بطاقة تموينية على المواطنين منذ بداية العام وحتى الآن، تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد للبطاقات وتعديل، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة يوميا لضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على المواطن من أن يقع فريسة لجشع التجار، إلى جانب التأكد من البيانات وسلامة المنتجات المقدمة له حفاظا على صحته.

 

 

 


تموين القليوبية

حملة تموينية بالقليوبية

تحرير مخالفات للمخابز بالقليوبية

توزيع بطاقات تموينية على المواطنين

وكيل تموين القليوبية

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