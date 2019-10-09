تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وسرقة دراجة بخارية فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عاطلين، لاتهامهما بحيازة سلاح نارى، ودراجة بخارية مسروقة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث تفيد تورط عاطلين، من العناصر الإجرامية، فى حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، محلى الصنع، ودراجة بخارية مسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.