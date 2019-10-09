تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..و"السعودية" تسجل أدنى مستوى فى 2019

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بجلسة تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصة دبى، بنسبة 0.5% مدفوعة بصعود انتقائى على بعض الأسهم، وتحولت بورصة البحرين للارتفاع هامشياً مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار.

فيما تراجعت بورصة السعودية بنسبة 1.5% للجلسة الثالثة على التوالى، لتهبط لأدنى مستوياتها خلال عام 2019، كما تراجعت بورصة الكويت بفعل جنى الأرباح، وواصلت قطر نزيف الخسائر.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.49% خاسراً 117.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7715.89 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.37% خاسراً 201.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3553.39 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.49% خاسراً 117.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7715.89 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.37% خاسراً 201.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3553.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 91.7 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 30 شركة، فيما تراجعت 147 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.64%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.91%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.82%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.24%.

وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.25%، ثم صادرات بنسبة 4.71%، ثم التعاونية بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.67% ثم أسمنت العربية بنسبة 5.09%، ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 4.96%.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات المالية. تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات المالية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% خاسراً 29.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5689.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% خاسراً 42.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6194.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% خاسراً 3.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4707.31 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 106.4 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار كويتى عبر 5033 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.31%، أعقبه قطاعى البنوك بنسبة 0.74%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، تلاه شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.04%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.10%، فيما تصدر سهم "شركة دانة الصفاة الغذائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 31.40% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.66%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.66%.

بورصة البحرين تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحاً 0.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1517.92 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحاً 0.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1517.92 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.5 مليون سهم بقيمة مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.74% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.67%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.

بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.72% خاسرة 74.29 نقطة، لتغلق عند مستوى 10197.57 نقطة. تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.72% خاسرة 74.29 نقطة، لتغلق عند مستوى 10197.57 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 70.8 مليون سهم بقيمة 190.2 مليون ريال قطرى عبر 4672 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، تلاه قطاعى البنوك والخدمات المالية والصناعات بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% رابحاً 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2809.95 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والعقارات. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% رابحاً 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2809.95 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 203.7 مليون سهم محققة ما قيمته 197.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3092 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.54%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.45%، فقطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.39%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 13.79%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 4.12%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.29%.