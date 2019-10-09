تأجيل محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 4 نوفمبر المقبل

كتب ـ إيهاب المهندس

قررت الدائرة 8 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية محمد الجمل.

جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.