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بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبى لمحاسبة إيران بشأن الناقلة أدريان داريا1

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:35 م
بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبى لمحاسبة إيران بشأن الناقلة أدريان داريا1 وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رويترز

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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي للتنديد بإيران وتحميلها المسؤولية بعدما قال إن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا1 أفرغت حمولتها من النفط في سوريا.

وكتب بومبيو على تويتر "أفرغت حمولة النفط من أدريان داريا1 في سوريا مما يثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق... يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل، ويدعموا سيادة القانون، ويحملوا إيران المسؤولية".

واحتجزت بريطانيا الناقلة في يوليو تموز قبالة ساحل جبل طارق. وأفرجت السلطات عنها بعدما تلقت تأكيدات كتابية رسمية من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.

لكن في سبتمبر أيلول قال وزير الخارجية البريطاني إن الناقلة باعت الخام لسوريا في انتهاك لهذه التأكيدات.

 


الخارجيه الامريكيه

بومبيو

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ناقله نفط

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