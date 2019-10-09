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بلياتشو الإرهاب.. محمد ناصر يصف العدوان التركى على سوريا بـ "المشرف"..فيديو

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:29 م
بلياتشو الإرهاب.. محمد ناصر يصف العدوان التركى على سوريا بـ "المشرف"..فيديو الإرهابى محمد ناصر
كتب أيمن رمضان

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وصف الإرهابى محمد ناصر، العدوان التركى على الأراضى السورية، بـ"الشئ المشرف"، الرامى إلى حماية أمن تركيا القومى، ودافع بقوة عن جنود رجب طيب أردوغان الذين يدكون عدد من المدن السورية منها "تل أبيض، وعين العرب، وراس عين"، بكافة الأسلحة الثقيلة والمدفعية.

وظهر على وجه الإرهابى الهارب إلى تركيا، حالة من السعادة والبهجة، وهو يتناول أخبار العدوان التركى، الذى اسماه "أردوغان" بـ"منابع السلام"، رغم أنه عدوان سافر على دولة عربية، ودون الاستناد إلى أى قانون دولى.

وزعم الإرهابى "ناصر"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر قناة "مكملين"، الإخوانية التى تبث من تركيا، أن من حق تركيا أن تدافع عن أمنها القومى، من داخل أراضى الدولة الأخرى التى تحيط بها.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 

 

 


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تركيا

العدوان التركى

اخبار سوريا

الارهابى محمد ناصر

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