بكين تعارض قرار واشنطن فرض قيود على تأشيرات مسئولين صينيين بشأن شينجيانج

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين اليوم الأربعاء، معارضتها الشديدة لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بفرض قيود تتعلق بمنح التأشيرة على مسؤولى الحزب والحكومة الصينيين وعائلاتهم المرتبطين بما وصفته بـ "الإساءة" إلى الأقليات فى منطقة "شينجيانج" الويجورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربى البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - في تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - إن "الصين تؤكد مجددا أن شؤون شينجيانج هى شؤون داخلية بحتة للصين وليس لأى بلد حق التدخل فيها".

وأضاف شوانج "لا يوجد فى شينجيانج على الإطلاق ما يسمى بقضية حقوق الإنسان التى تدعيها الولايات المتحدة".

وتابع بالقول "بغض النظر عن العذر الذى استخدمته الولايات المتحدة لفرض القيود على الكيانات والموظفين الصينيين بشأن قضية شينجيانج، فإن الصين تعارض ذلك بشدة".