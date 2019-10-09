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بعد رصد سلوكيات خاطئة.. دورات تدريبية للعاملين باليخوت السياحية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:00 ص
بعد رصد سلوكيات خاطئة.. دورات تدريبية للعاملين باليخوت السياحية يخت سياحى
كتبت آمال رسلان

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تبدأ غرفة الغوص والأنشطة البحرية يوم الخميس المقبل بدء الدورات التدريبية للتوعية البيئية الخاصة بالعاملين من أطقم يخوت السفارى السياحية، بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لرفع كفاءة العاملين بهذا المجال وضمان جودة الخدمات القدمة للسائح.

وتستهدف التدريبات عدد من الوظائف منها "ريس، بحرى، ميكانيكى، مُساعد ميانيكى، طباخ، مساعد طباخ، خدمة صالون وغيرها من الخدمات على متن اليخت، وشددت الغرفة على أنه لن يتم تجديد خطاب العضوية لليخوت إلا بعد خوض جميع العاملين بها تلك الدورات الخاصة بالتوعية البيئية.

وقالت الغرفة إنها لاحظت بعض السلوكيات الخاطئة من العاملين فى هذا لمجال، من إلقاء مخلفات سائلة وصلبة وسلوكيات صيد غير صحيحة، مما يؤثر على سلوكيات الكائنات البحرية والإضرار بالبيئة، وهذا نتيجة لإفتقار أطقم العاملين على متن اليخوت مما استدعى تنظيم دورات تدريبية لهم.

وأشارت الغرفة إلى أن التدريبات تشمل 1500 من العاملين على أطقم اليخوت السفارى السياحية، فى عدد من المقاصد السياحية، للتوعية اللازمة باتباع الأسلوب الأمثل للحفاظ على البيئة البحرية.


يخت

غرفة الغوص

وزارة السياحة

مرسى علم

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