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بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:38 م
بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأت منذ قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الفلسطينى الدكتور محمد اشتية، يشارك فيها وفد وزاري رفيع المستوي من البلدين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر في إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


رئيس وزراء فلسطين

مجلس الوزراء

مصر وفلسطين

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