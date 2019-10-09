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باريس ولندن تدعوان لجلسة لمجلس الأمن لبحث العدوان التركى على شمال سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:45 م
باريس ولندن تدعوان لجلسة لمجلس الأمن لبحث العدوان التركى على شمال سوريا العدوان التركى على سوريا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا، عن دعوة إلى جلسة لمجلس الأمن، لبحث العدوان التركى على شمال سوريا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السوري.


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