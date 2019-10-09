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انطلاق الفرق المشاركة فى مسابقة جمال نظيم لصيد الأسماك بالغردقة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:52 ص
انطلاق الفرق المشاركة فى مسابقة جمال نظيم لصيد الأسماك بالغردقة بطولة الغردقة القومية لصيد الأسماك
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أنطلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لنشات الفرق المشاركة فى بطولة جمال نظيم، لصيد الأسماك والتى ينظمها نادى الرياضيات البحرية بالغردقة، بمشاركة 19 فريق، للصيد على أن تكون العودة صباح السبت المقبل

من جانبه قال اللواء بدر جودة، مدير نادى الرياضات البحرية بالغردقة، أن بطولة جمال نظيم لصيد الاسماك ينظمها النادى كل عام، بالاشتراك مع الاتحاد المصرى لصيد الاسماك برئاسة المهندس محمد مأمون قداح، رئيس الاتحاد

وأضاف جودة، أن وصل منذ الأمس للنادى الفرق المشاركة فى المسابقة والذى يبلغ عددهم 19 فريق، حيث أن ابحرت اللنشات فى الساعات الأولى من صباح اليوم للصيد على أن يعودوا من البحر صباح يوم السبت 12 اكتوبر الجاري

وتابع: أن فور وصول المراكب سيتم وزن الاسماك وتحديد المراكز، وذلك بحضور احد مسئولى المحافظة، والمحاسب علاء عبد الرحمن التايه، رئيس مجلس ادارة نادى الرياضات البحرية، واعضاء مجلس الأدارة، والمهندس محمد قداح رئيس الاتحاد وعدد من اعضاء الاتحاد، وسيقام حفل الختامى يوم السبت المقبل قى الساعة 7 مساء

 


البحرالاحمر

الغردقة

بطولة صيد الاسماك

مسابقة جمال نظيم

نادى الرياضات البحرية

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