اندلاع تظاهرات فى برلين مطالبه بحماية المناخ

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شهدت العاصمة الألمانية برلين تظاهرات من الناشطين البيئيين للتنديد بالتغيرات المناخية وحماية المناخ، مهددين بالتخطيط لمزيد من الاحتجاجات لحماية المناخ على مدار الأيام المقبلة.

وتعتزم الحكومة الألمانية إنفاق أكثر من 54 مليون يورو حتى عام 2023 لتحقيق أهداف ألمانيا في حماية المناخ، ومن المقرر تنفيذ جزء من هذه الإجراءات عبر وضع تسعير قومي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الديزل والبنزين ووقود التدفئة.

وأكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق، أن برنامج الإجراءات الذي تم الاتفاق عليه متوازن اجتماعيًا، موضحًا أن إجراءات الدعم تستهدف تمكين محدودي الدخل من استخدام البدائل الصديقة للبيئة.