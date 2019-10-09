اليوم.. محافظة القاهرة يتسلم عقود تقنين مصانع شق الثعبان للمستثمرين

كتب سيد الخلفاوى

تعقد محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية عن حرب 6 أكتوبر تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة الحاليين والسابقين، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام.



وتقيم محافظة القاهرة اليوم احتفالية بتسليم عقود التقنين لعدد من مستثمرى منطقة شق الثعبان، والذى تم تقنين أوضاعهم، ضمن خطة الدولة لتطوير المنطقة والنهوض بصناعة الرخام ومد المنطقة بالخدمات.



يذكر أن محافظة القاهرة تنفذ خطة تطويرمنطقة شق الثعبان لتشمل منطقة بنوك وميناء جاف وتطوير الطرق، وإنشاء شبكة طرق ومياه تخدم المنطقة، بالإضافة إلى وحدة إطفاء ونقطة شرطة ووحدة إسعاف.