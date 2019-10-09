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اليوم.. مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين يناقش مشاكل الثروة الحيوانية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:00 ص
اليوم.. مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين يناقش مشاكل الثروة الحيوانية ثروة حيوانية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إن اللجنة تعقد ظهر اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "اقتصاد وطن.. وصحة مواطن"، لمناقشة المشاكل التى تواجه الثروة الحيوانية، ومشاكل الأطباء البيطريين العاملين بهذا المجال، وكيفية الحفاظ على الثروة الحيوانية فى ظل انتشار الأمراض، والأوبئة بعدة محافظات.
 
وأوضح "على" أنه تم توجيه دعوة للمشاركة بفعاليتها لكل الجهات المختصة والقائمين على هذا القطاع فى الجهات التنفيذية، حرصا على الوصول إلى أفضل الحلول والخروج من أزمة ومشاكل الثروة الحيوانية، بجانب الرد على مشاكل المهنة التى يراها الأطباء البيطريين وأصحاب المزارع.
 
وأضاف أن أبرز محاور الورشة هو: عدم معرفة سبب انتشار الأوبئة فى المواشى رغم تحصينها، وما هى الاستراتيجية الخاصة بالقضاء على مرض أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية؟

نقابة البيطريين

الثروة الحيوانية

انفلونزا الطيور

الحمى القلاعية

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