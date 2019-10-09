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اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:00 ص
اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة" تعذيب الطفلة جنة
الدقهلية - شريف الديب

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تستعد محكمة جنايات المنصورة - الدائرة السادسة، برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس المحكمة، لاستكمال إجراءات محاكمة "صفاء.ع.ع"، الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة "جنة"، 4 سنوات، اليوم الأربعاء.

وقرر المستشار نسيم بيومى رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة بالأمس، تأجيل جلسة محاكمة جدة الطفلة جنة لجلسة اليوم 9 أكتوبر، بعد عدم حضور محامٍ مع المتهمة، واختفائه قبل بدء الجلسة بدقائق.

ورفع رئيس المحكمة الجلسة على الفور ،بعد تبين عدم حضور  محامٍ عن المتهمة فى الجلسة.

يذكر أنه قد أمر المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد وصول تقرير الطب الشرعي، والذى أكد أن القضية رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة المجنى عليها الطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، والمقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين، وأوضح ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وتحديد سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك أثر اعتداء جنسى من عدمه.

وأكد التقرير، أنه بفحص وتشريح جثة المجنى عليها من المعالم وجود حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بالظهر والمناطق الحساسة غير منتظمة الشكل، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم فى هذه المواضع الجسم صلب ساخن أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل تسخين شرشرة حديد وكى المجنى عليها بها.


الدقهلية

جنايات المنصورة

محاكمة جدة جنة

الطفلة جنة

اخبار

اليوم السابع بلس

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