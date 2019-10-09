سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

اليابان: تأجيل جولة تجريبية للجزر المتنازع عليها بناء على طلب روسيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:56 ص
اليابان: تأجيل جولة تجريبية للجزر المتنازع عليها بناء على طلب روسيا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، تأجيل جولة تجريبية كانت مقررة لسياح يابانيين إلى جزر تسيطر عليها روسيا قبالة منطقة هوكايدو التى تقع فى قلب نزاع إقليمى ثنائى، وذلك فى اللحظة الأخيرة بناء على طلب موسكو. 
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الجولة التي كان من المقرر أن تستمر ستة أيام ويشارك فيها حوالي 50 شخصًا بداية من الجمعة المقبلة كانت جزءًا من الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين اليابان وروسيا في الجزر المتنازع عليها والتي تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة وتمهيد الطريق لحل الخلاف الإقليمي الطويل. 
وأفادت الخارجية اليابانية بأن روسيا أبلغت اليابان أمس بأنها تريد إعادة جدولة الجولة. ورفض نائب رئيس مجلس الوزراء أكيهيرو نيشيمورا الكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي، بما في ذلك سبب تأجيل الزيارة.
وقال نيشيمورا إنه على الرغم من التأجيل، ستسعى اليابان إلى تحديد موعد جديد للجولة "في أسرع وقت ممكن".
يشار إلى أن القوات السوفيتية استولت على الجزر الأربع المتنازع عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية ، وتطالب كل من موسكو وطوكيو بالسيادة عليها. وما زال هذا النزاع يحول دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين، رغم استئناف المفاوضات بينهما في الفترة الأخيرة.


اليابان

روسيا

وزارة الخارجية اليابانية

منطقة هوكايدو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

زى النهاردة عام 1967.. إعدام الثائر الأرجنتينى تشى جيفارا

زى النهاردة عام 1967.. إعدام الثائر الأرجنتينى تشى جيفارا

الأرجنتين تواجه ألمانيا فى قمة عالمية ودية

الأرجنتين تواجه ألمانيا فى قمة عالمية ودية

اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

ديكورات مميزة لغرف نوم الأطفال.. تنمى خيالهم وتنعش يومهم

ديكورات مميزة لغرف نوم الأطفال.. تنمى خيالهم وتنعش يومهم

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة