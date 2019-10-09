اليابان: تأجيل جولة تجريبية للجزر المتنازع عليها بناء على طلب روسيا

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، تأجيل جولة تجريبية كانت مقررة لسياح يابانيين إلى جزر تسيطر عليها روسيا قبالة منطقة هوكايدو التى تقع فى قلب نزاع إقليمى ثنائى، وذلك فى اللحظة الأخيرة بناء على طلب موسكو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الجولة التي كان من المقرر أن تستمر ستة أيام ويشارك فيها حوالي 50 شخصًا بداية من الجمعة المقبلة كانت جزءًا من الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين اليابان وروسيا في الجزر المتنازع عليها والتي تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة وتمهيد الطريق لحل الخلاف الإقليمي الطويل.

وأفادت الخارجية اليابانية بأن روسيا أبلغت اليابان أمس بأنها تريد إعادة جدولة الجولة. ورفض نائب رئيس مجلس الوزراء أكيهيرو نيشيمورا الكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي، بما في ذلك سبب تأجيل الزيارة.

وقال نيشيمورا إنه على الرغم من التأجيل، ستسعى اليابان إلى تحديد موعد جديد للجولة "في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن القوات السوفيتية استولت على الجزر الأربع المتنازع عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية ، وتطالب كل من موسكو وطوكيو بالسيادة عليها. وما زال هذا النزاع يحول دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين، رغم استئناف المفاوضات بينهما في الفترة الأخيرة.